هذه أبرز محاور المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"

تشارك دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الشركات في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي التي ستعقد بمنتجع "دافوس" السويسري في الفترة بين 23 و26 يناير 2018، تحت عنوان "بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك"، ليمثل منصّة عالمية تجمع بين القادة في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف أنحاء العالم، بمشاركة حوالي 70 رئيس دولة ورئيس وزراء، و340 من كبار الساسة والمسؤولين في العالم.

محمد القرقاوي وكلاوس شواب يوقعان اتفاقيتي تعاون

ويوقع وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد القرقاوي، والبروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، اتفاقية تعاون بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، وتهدف لتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية في مجال تحويل مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة إلى تطبيقات على أرض الواقع.

كما يوقع القرقاوي وشواب اتفاقية تعاون بخصوص بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة، تركز على وضع أطر تنظيمية وقانونية لحوكمة البيانات المتعلقة بمختلف قطاعات الثورة الصناعية الرابعة.

ويأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار توجهات دولة الإمارات ورؤى قيادتها الرشيدة، لتبني توجهات مبتكرة لحكومات المستقبل، التي تمثل تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي المحور الرئيس للارتقاء بقطاعاتها الحيوية.

المنصوري يبحث اقتصاد المستقبل

ويترأس وزير الاقتصاد سلطان المنصوري جلسة بعنوان الابتكار وريادة الأعمال واقتصاد المستقبل، تناقش التوجهات العالمية المؤثرة في الاقتصاد ودور الابتكار وريادة الأعمال في اقتصاد المستقبل والسبل الكفيلة بتفعيل دور رواد الأعمال ومناقشة السيناريوهات المحتملة والحلول للتحديات الرئيسية والأثر المتوقع على المستوى العالمي لتطوير ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

المزروعي في جلسة حول التغيرات المناخية والتكنولوجيا الجديدة

كما يشارك سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة في جلسة بعنوان مستقبل الطاقة في ظل التغيرات المناخية والتكنولوجيا الجديدة المتقدمة والمصادر البديلة التي توفرها للطاقة.

الزيودي في جلسة "ما بعد اتفاقية باريس لتغير المناخ"

ويشارك وزير التغير المناخي والبيئة ثاني بن أحمد الزيودي في جلسة بعنوان ما بعد اتفاقية باريس لتغير المناخ.

وتناقش الجلسة سبل تحقيق أهداف اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ المتعلقة بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية والعمل العالمي لخفض الانبعاثات، حيث تعهدت العديد من الدول والمدن والشركات متعددة الجنسيات مؤخرا بمستقبل بنسبة 100% من الطاقة المتجددة.

جميلة المهيري: الاستثمار في التعليم ومهارات المستقبل

وتشارك جميلة سالم المهيري، وزيرة الدولة للتعليم العام في جلسة خاصة تتناول سد الفجوة في المهارات الحالية والتركيز على الاستثمار في التعليم والمهارات في المستقبل وتصميم "البنية التحتية غير المادية" اللازمة لتحقيق النمو المستدام.

سارة الأميري "توجهات الإمارات في العلوم والفضاء"

في السياق ذاته، تلقي سارة الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة كلمة تتمحور حول التوسع في استكشاف مجموعتنا الشمسية في ظل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وأهمية دعم المرأة في مجال العلوم.

وتشارك الأميري في جلسة خاصة تستعرض خلالها الآفاق العالمية للعلوم التي تبحث دور التعاون واسع النطاق في أبحاث تعزيز العلوم وتهيئة بيئة أوسع للتعاون الدولي.

العلماء في "حوكمة الذكاء الاصطناعي"

ويتطرق وزير الدولة للذكاء الاصطناعي عمر بن سلطان العلماء خلال مشاركته في جلسة بعنوان الحوكمة المرنة للذكاء الاصطناعي في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات التكنولوجية إلى دور الذكاء الاصطناعي في حكومات واقتصادات المستقبل، وانتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، والقدرات الحالية والمستقبلية في هذا القطاع، والمعايير الوطنية لتبني التكنولوجيا العالمية، وبرمجة قيم التسامح لدى الآلة.

عائشة بن بشر "المدن القائمة على البيانات"

وتشارك عائشة بنت بطي مدير عام دبي الذكية في جلسة هدفها تحديد دور القيم في عمليات تطوير التكنولوجيا، واستطلاع معايير الشفافية لـ"قرارات" الذكاء الاصطناعي، وتحديد حلقات استقصاء الآراء بين صنّاع القرار والمتعاملين، حيث تسلط الضوء على المدن الذكية القائمة على البيانات في وقت ينطوي الدمج الحتمي للتكنولوجيا في حياة الأفراد على فرص للتواصل والتعاون، وهو ما يستدعي حاجة لتحديد قيام المدن المستقبلية التي تولّد وتجمع وتحلل وتشارك البيانات بوضع إطار أفضل للحوكمة لتقديم خدمات أفضل.