220 ألف سعودي بالقطاع الخاص رواتبهم فوق 10 آلاف ريال

بلغ عدد موظفي القطاع الخاص في السعودية، الذين تتجاوز رواتبهم 10 آلاف ريال نحو 466607 موظفين، خلال الربع الثالث من العام الماضي، تشكل نسبة السعوديين منهم 47%، بنحو 219.6 ألف مواطن.

وكشفت إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد الأجانب الذين يتقاضون عشرة آلاف ريال 248381 موظفاً، مقابل 218226 سعوديا، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وسجل العاملون في الرياض النسبة الأكبر ممن يتقاضون هذا الراتب، بعدد يقارب 193817 موظفا، تليها المنطقة الشرقية بـ123987 موظفا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ89590 موظفا.

وجاءت محافظة الجبيل في المرتبة الرابعة بـ33806 موظفين ممن يتقاضون عشرة آلاف ريال، تليها ينبع بـ5700 موظف، ثم عسير بـ3630 موظفا، فالمدينة المنورة بـ2631 موظفا. فيما سجلت محافظة الدوادمي أقل المدن بـ31 موظفا يتقاضون عشرة آلاف ريال.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أصدرت قرارات بالموافقة على إدخال تعديلات وإضافات على لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية.