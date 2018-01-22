ارتفاع "جنوني" بأسعار المواصلات ينتظر المصريين في 2018

يترقب المصريون خلال العام الجاري زيادات جديدة في تكلفة الانتقالات وأجرة المواصلات سواء الحكومية أو الخاصة، مع إعلان الحكومة المصرية زيادة أسعار تذاكر المترو ورفع أسعار تذاكر خطوط السكك الحديدة خلال العام الجاري.

هذه التوقعات مدعومة أيضاً بما تردد أثناء زيادة وفد صندوق النقد الدولي لمصر في نوفمبر الماضي حول اتجاه الحكومة إلى رفع أسعار المحروقات للمرة الثالثة منذ تعويم الجنيه مقابل الدولار وذلك خلال الفترة من شهر مارس وحتى شهر يونيو من العام الجاري، دون الإشارة إلى نسب الزيادة المرتقبة.

ولم يقتصر الحال على ما أعلنته وزارة النقل فقط حول زيادة أسعار تذاكر المترو والسكك الحديدة والقطارات، لكن محافظة القاهرة أعلنت مؤخراً أنها تدرس حالياً زيادة جديدة في تعريفة تذاكر النقل بما يتراوح بين 15 و20% خلال أغسطس المُقبل.

وربطت المحافظة بين حجم هذه الزيادة وبين نسب الارتفاع المتوقع بأسعار الوقود والتي لم تعلن الحكومة أي تفاصيل بشأنها حتى الآن، لكن في نفس الوقت توقعت المحافظة أن ترتفع نسبة العجز السنوي لهيئة النقل العام التابعة لها إلى نحو 1.8 مليار جنيه سنوياً بعد تطبيق الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات، إضافة إلى خسائرها المستمرة منذ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في نوفمبر من العام 2016 والذي تسبب في ارتفاع تكلفة التشغيل بنسب تجاوزت نحو 100%

وتعكف هيئة السكك الحديدة في الوقت الحالية على دراسة 3 محاور لتطبيق الزيادة المرتقبة في أسعار تذاكر السكك الحديدة والقطارات، يتضمن المحور الأول إضافة لنسبة ثابتة على تذاكر الدرجة الأولى المكيفة، والثاني يشمل تأهيل المرفق العام، والثالث يتعلق بوضع تسعير خاص بخطوط السكك الحديدية بالضواحي والقرى، لكن حتى الآن لم تتوصل الهيئة ووزارة النقل إلى قرار نهائي.

واعتباراً من أول يوليو المقبل، من المقرر وفقاً لما أعلنته الحكومة المصرية، زيادة أسعار تذاكر شبكة قطارات مترو الأنفاق التي تتكبد خسائر حادة طيلة السنوات الماضية، حيث من المقرر زيادة السعر الحالي للتذكرة من جنيهان إلى ستة جنيهات لبعض الركاب، على أن يحدد سعر التذكرة وفقاً لعدد المحطات.

وأوضحت وزارة النقل أن سعر التذكرة سيبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى وسيزيد جنيهاً لكل تسع محطات إضافية، ليبلغ الحد الأقصى لسعر التذكرة نحو ستة جنيهات، لكن في نفس الوقت أبقت الوزارة على الاشتراكات المخفضة لموظفي الدولة وطلاب الجامعات والمدارس.

وتعد هذه هي الزيادة الثانية في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، حيث قررت الحكومة في الربع الأول من العام الماضي رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق من جنيه واحد إلى جنيهين مرة واحدة. وتشير الأرقام إلى أن عدد مستخدمي شبكة مترو الأنفاق بمصر يتجاوز 3 ملايين راكب يومياً، من بينهم 40% من يستخدمون اشتراكات مخفضة.

وتنفذ وزارة النقل حالياً مشروعات لتطوير السكك الحديدية بتكلفة إجمالية 51.5 مليار جنيه، تشمل تحديث إشارات وشراء جرارات وعربات جديدة.