حل نزاعات بـ 15 مليار جنيه يرفع عائدات مصر الضريبية 62%

تمكنت مصلحة الضرائب المصرية، من حل نزاعات ضريبية تقدر بنحو 15 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، ما دفع الإيرادات العامة للضرائب المصرية إلى الارتفاع بنسبة 62% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية والجمركية، عمرو المنير، إن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب وافقت على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عام فقط تمهيداً لإقراره في أعقاب عودة المجلس للانعقاد مطلع الشهر المقبل.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن عدد حالات إنهاء المنازعات الضريبية بلغ نحو 15 ألف حالة، منها 60% كانت خلال الشهور الأخيرة للقانون.

وكشف "المنير" عن إنهاء نحو 5400 منازعة ضريبية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 15 مليار جنيه، لافتاً إلى أن لجنة إنهاء المنازعات وافقت على تخفيض الوعاء الضريبي المتنازع عليه بنسبة 90%.

وأوضح إن إجمالي حصيلة الضرائب بلغ 249 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018 بمعدل نمو بلغ نحو 62% على أساس سنوي.

وتستهدف وزارة المالية المصرية تحقيق إيرادات ضريبية تصل إلى 600 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2017/2018

وتتجاوز الحصيلة المستهدفة من الضرائب في 2018 حجم الإيرادات المحققة في العام المالي السابق 2016/2017 بقيمة 136 مليار جنيه، حيث بلغت حصيلة الضرائب العام الماضي 464.4 مليار جنيه، بمعدل زيادة بلغ نحو 31.8%.

وتمثل حصيلة الضرائب النسبة الأكبر في حجم إيرادات الموازنة العامة للدولة التي بلغت 659 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تتجاوز 34%، مقابل 491.5 مليار خلال العام المالي 2015/2016.