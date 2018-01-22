صندوق النقد يعدل توقعاته صعودا لنمو الاقتصاد السعودي

عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى الأعلى على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

ويتوقع الصندوق نمو اقتصاد المملكة بـ 1.6% في العام الجاري أي أعلى بنصف نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في أكتوبر.

كذلك يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي بـ 2.2% في العام المقبل بارتفاع 0.6% عن التوقعات السابقة.

كما كانت للصندوق نظرة إيجابية للاقتصاد العالمي للعامين الحالي والمقبل، وقال إن مفاجآت إيجابية ملحوظة في أوروبا وآسيا رفعت النمو العام الماضي إلى 3.7%.

من جانب آخر توقع صندوق النقد الدولي أن يكون لخفض الضرائب في الولايات المتحدة أثر إيجابي على الاستثمار والنمو حتى العام 2020 ليتراجع بعد عام 2022 بسبب الطبيعة المؤقتة لبعض التخفيضات.