مصر.. مصنع للسكر بمليار دولار بمشاركة الغرير الإماراتية

وقعت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المصرية وشركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، اتفاق مشروع استثماري متكامل يتضمن استصلاح وزراعة محصول بنجر السكر، في أراضي بمساحة 181 ألف فدان.

ويشمل المشروع الذي شهد توقيع اتفاقيته في مصر اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، إقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر بمنطقة غرب المنيا، بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي مليار دولار.

ويأتي الاتفاق في إطار حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقديم التيسيرات اللازمة بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة في مختلف القطاعات بخاصة في مناطق الصعيد.

ويهدف المشروع للمساهمة في سد العجز بنسبة 75% من استيراد مصر للسكر، بإنتاج ما يقرب من مليون طن سنويا.

كما يأتي المشروع نتاج عمل مشترك بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والزراعة، خلال الفترة الماضية، ومساهمة وزارة قطاع الأعمال العام في المفاوضات النهائية مع المجموعة الإماراتية.

ومن المنتظر أن يساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلية وخفض الاعتماد على الاستيراد، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، بجانب محاصيل أخرى.

كما يسعى المشروع إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع الأنشطة القائمة على الزراعة والصناعات التكميلية لها، وإلى توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.