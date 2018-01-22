موانئ دبي وصندوق هندي يستثمران 3 مليارات دولار بالنقل

قالت موانئ دبي العالمية والصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند، وهو صندوق ثروة شبه سيادي، اليوم الاثنين إنهما أسسا صندوقا لاستثمار ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية بالهند.



أوضح الجانبان أن من المقرر استثمار هذه الأموال في الاستحواذ على أصول وتطوير مشروعات في موانئ بحرية ونهرية وممرات شحن ومناطق اقتصادية خاصة ومحطات حاويات برية والبنية التحتية للخدمات اللوجستية مثل التخزين البارد.



ويأتي ذلك عقب توقيع الصندوق الهندي اتفاق استثمار بمليار دولار مع وحدة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.



وفي يناير كانون الثاني قالت موانئ دبي العالمية، التي تدير عدة موانئ في الهند، إنها شاركت صندوق سي.دي.بي.كيو المتخصص في إدارة معاشات التقاعد في كندا لتأسيس شركة استثمار بقيمة 3.7 مليار دولار تستثمر في الموانئ والمحطات في أنحاء العالم.