"الرياض ريت" يعلن توزيع أرباح 3% عن النصف الثاني 2017

أعلن "صندوق الرياض ريت" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات بنسبة 3% من رأس المال (ما يعادل 0.30 ريال للوحدة) عن النصف الثاني 2017.

وأوضح الصندوق في بيان نشر على موقع "تداول"، أن إجمالي الأرباح الموزعة 15,000,000 ريال، على أن تكون التوزيعات النقدية على أساس 50 مليون وحدة قائمة.

وأشار إلى أن نسبة التوزيع تبلغ 2.9% من صافي قيمة الموجودات العائدة لحاملي الوحدات بتاريخ (30/06/2017).

يذكر أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 18/02/2018، وسيتم دفع التوزيعات في تاريخ 25/02/2018.

يشار إلى أن عدد صناديق الاستثمار العقارية التي تمت الموافقة عليها يتجاوز أحد عشر صندوقا منها سبعة صناديق مدرجة في السوق.