1 % من الأغنياء يملكون 82% من ثروات العالم

قالت منظمة الإغاثة العالمية (أوكسفام) في تقرير، صدر على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، إن الاقتصاد العالمي يفيد بشكل متزايد الأغنياء ويبقي المليارات من الأشخاص عالقين في دوامة الفقر.

وكانت "أوكسفام" ومقرها بريطانيا قد أصدرت تقريراً، اليوم (الاثنين)، قبيل المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في منتجع دافوس للتزلج في سويسرا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء إلى الجمعة المقبل.

ووفقا للتقرير، فإن 82 في المئة من الثروات التي تحققت في العام الماضي تدفقت على أكثر سكان العالم ثراء البالغ عددهم واحد في المئة فيما لم يشهد نصف الفقراء أي زيادة تذكر.

وفي حين شهد العمال العاديون زيادة في أجورهم بنسبة اثنين في المئة في المتوسط سنويا منذ عام 2010، نمت ثروة أصحاب المليارات بمعدل 13 في المئة في المتوسط سنويا، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وفي العام الماضي، ارتفع عدد أصحاب المليارات أكثر من أي وقت مضى، وفقا لبنك كريدي سويس السويسري ومجلة "فوربس" الأميركية، وكلاهما يتتبع الأغنياء في العالم.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "أوكسفام" ويني بيانيما، إن "ارتفاع عدد أصحاب المليارات ليس علامة على اقتصاد مزدهر، ولكنها واحدة من أعراض فشل النظام الاقتصادي".

وأقرت منظمة "أوكسفام" أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع في انخفاض مستمر منذ تسعينيات القرن الماضي، لكنها حذرت من أن عدم المساواة تمنع مزيدا من الناس من الهروب من هذه المحنة.

ودعت منظمة "أوكسفام" القادة الذين سيجتمعون في دافوس إلى القضاء على التهرب الضريبي، وضمان حد أدنى لائق من الأجور، والحد من عائدات المساهمين والمسؤولين التنفيذيين.