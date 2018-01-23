الإمارات..إجراءات لمنع استغلال الضريبة للتلاعب بالأسعار

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات خدمة "تحقق من رقم التسجيل الضريبي" الجديدة، التي تتيح لأي شخص التأكد من صحة الأرقام الضريبية المسجلة على الفواتير، وأن التجار ومقدمي الخدمات مسجلين لدى الهيئة.

كما أطلقت الهيئة خدمة "حاسبة ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية"، التي تتيح للمستهلكين ومتلقي الخدمات معرفة قيمة الضريبة المستحقة على أسعار مشترياتهم أو الخدمات التي يحصلون عليها بسهولة وبدقة لمعرفة حقوقهم والمستحقات الفعلية عليهم بشفافية تامة وفي لحظات محدودة.

وأكدت مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب سارة الحبشي أن الخدمتين الجديدتين، تم إطلاقهما ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لتوفير أقصى قدر من الحماية للمستهلكين، ومنع أية محاولات استغلال لتطبيق النظام الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل البعض للتلاعب بالأسعار.

وأشارت إلى أن هذه الخدمات المبتكرة من الهيئة تأتي لتسهيل الجهود المبذولة من الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط الأسواق.

وأضافت الحبشي أن هذه الآليات المتطورة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتقديم خدمات ذكية يتم التوسع بها تدريجيا خلال الفترة المقبلة، لتكون إحدى الجهات الحكومية المتميزة في تقديم خدمات إلكترونية وذكية متنوعة وشاملة بتطبيق أفضل التقنيات للارتقاء بخدمات الهيئة إلى أرفع المستويات.

وقالت مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة إن هذه الآليات تساهم في إنجاح منظومة العمل المشتركة التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لمتابعة إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومنع المخالفات بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية في إمارات الدولة.