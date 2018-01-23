الجبيل وينبع: 13 عقد استثمار بقيمة 639 مليون ريال

أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية صباح اليوم في مقرها بالعاصمة الرياض 13 عقداً استثمارياً في كل من الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بقيمة إجمالية بلغت 639 مليون ريال.

وتستهدف هذه الاتفاقيات إنشاء بنى تحتية وتطوير مرافق عدة في مجالات الطرق والإسكان والتعليم والكهرباء والاتصالات.

يُشار إلى أن الهيئة الملكية وقعت في وقت سابق 30 اتفاقية لتخصيص مواقع لمشاريع صناعية وتجارية في كل من الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية وتجاوز الحجم الإجمالي لهذه الاستثمارات 18 مليار ريال.