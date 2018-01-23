الحريري يدعو المؤسسات الحكومية لخفض ميزانياتها 20%

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الثلاثاء إن على جميع المؤسسات الحكومية خفض ميزانياتها لعام 2018 بنسبة 20% في إطار السيطرة على الإنفاق العام.

وقال بيان لمكتب الحريري إنه يجب خفض التكاليف بما يتماشى مع سياسة ترشيد الإنفاق والسيطرة على الأوضاع المالية العامة.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد توقعت نمو اقتصاد لبنان بـ2.8% في 2018 ليسجل وتيرة أعلى قليلاً من العام الماضي، بفضل استئناف مشروعات استثمارية عامة طال تأجيلها.

وتمثل التوقعات الجديدة تعديلاً لتوقعات موديز السابقة التي نشرت في سبتمبر أيلول لنمو قدره 3% في 2018. كما خفضت الوكالة توقعاتها للنمو للعام 2017 إلى 2.5%، وهو معدل يتماشى مع توقعات مصر لبنان المركزي، من 2.8%

ولدى لبنان خطط لبرنامج استثمار رأسمالي مدته عشر سنوات بقيمة 16 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري في وقت سابق إن مشروعات الخطة البالغ عددها 250 مشروعاً ستغطي قطاعات النقل والمياه والكهرباء ضمن قطاعات أخرى، وإنها تهدف إلى زيادة النمو إلى 6-7% سنويا.