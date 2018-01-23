تدفقات الاستثمار الأجنبي حول العالم تهبط 16% في 2017

أظهرت بيانات أولية للأمم المتحدة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم هبطت بنسبة 16% في 2017 إلى حوالي 1.52 تريليون دولار، وهو انخفاض مفاجئ قادته ارتدادات حادة في بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال جيمس تشان رئيس الاستثمار بوكالة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد) في مؤتمر صحفي "كنا توقعنا انتعاشا متواضعا في 2017، لكن ذلك لم يكن الحال. حدث انخفاض قدره 16%.. أنه انخفاض كبير".

وهبطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الولايات المتحدة في 2017 بنسبة الثلث إلى 310 مليارات دولار.

وهوت الاستثمارات إلى بريطانيا، حيث توجد شكوك بشأن مستقبل الأعمال بسبب قرار البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي، بنسبة 90% إلى 19.4 مليار دولار.

وارتفع اجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين بنسبة 8% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 144 مليار دولار.