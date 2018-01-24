استثمارات "التأمين" بمصر تقفز لـ85.6 مليار جنيه في 2017

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، أنها منحت نحو 15 ترخيصاً لإصدار وتوزيع إلكتروني لنحو 10 شركات تأمين في السوق المصري خلال العام 2017.

وأوضحت الهيئة في تقرير حصادها السنوي عن العام 2017، أن صافي استثمارات قطاع التأمين ارتفعت بنسبة 41% لتسجل نحو 85.6 مليار جنيه مقابل نحو 60.5 مليار جنيه بنهاي العام 2016.

وارتفعت قيمة التعويضات المسددة لعملاء التامين في مصر بنحو 20% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام 2016 لتسجل نحو 12.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى أن إجمالي أصول قطاع التأمين ارتفع بنفس النسبة ليسجل نحو 98 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، فيما ارتفعت قيمة الأقساط الإجمالية للقطاع بنحو 32% لتسجل أكثر من 24 مليار جنيه بمقابل 18.2 مليار جنيه خلال العام 2016.

ولفت التقرير إلى أن حقوق حملة وثائق التامين بمصر ارتفعت أيضاً بنسبة 18% بنهاية العام الماضي مسجلة نحو 54 مليار جنيه، مقابل نحو 46 مليار جنيه خلال العام 2016.

وذكر التقرير أن قطاع التأمين المصري يعد من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، نظرا لمساهمته التي تعد عنصر قوة للاقتصاد القومي، مؤكدة أنه يعد قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية واستخدامها في تمويل الاستثمارات القومية وخطط التنمية.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام 2017 والتي بلغت نحو 1.3% متضمنة صناديق التأمين الخاصة.