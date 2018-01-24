البحرين تدرس نظاما لدعم مواطنيها قبل تطبيق إجراءات تقشف

قالت مصادر لوكالة رويترز، إن الحكومة ستوقف تطبيق أي إجراءات تقشفية جديدة لخفض عجز الموازنة، إلى أن يوافق البرلمان على نظام جديد لتعويض المواطنين عن ارتفاع تكلفة المعيشة.

وأضاف مسؤولون أن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أمر بتعليق خطط التقشف التي تتضمن تخفيضات إضافية للدعم وفرض ضريبة للقيمة المضافة، إلى حين موافقة لجنة مشتركة تضم الحكومة والبرلمان على هيكل جديد لدعم المواطنين من ذوي الدخل المنخفض.

وكان مسؤولون قد رجحوا سابقا أن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في منتصف العام الحالي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الحكومة عجزا ضخما قدره 11.9%، من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.