جيروم باول على بُعد خطوات من رئاسة الفيدرالي الأميركي

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين المصرفي السابق جيروم باول رئيسا للاحتياطي الفيدرالي، بعد أن كان اختاره الرئيس دونالد ترمب لهذا المنصب الذي يمنحه تأثيرا كبيرا على أكبر اقتصاد في العالم.

وشغل باول مناصب عدة كمحامٍ ومصرفي سابق، ويعتبر أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2012، وقد نال موافقة 85 عضوا في المجلس مقابل معارضة 12، ما يمهد الطريق أمامه ليحل محل الرئيسة الحالية جانيت يلين التي تنتهي ولايتها في فبراير المقبل وفقا لوكالة "فرانس برس".

وباختياره واستبدال يلين يكون الرئيس الأميركي تخلى عن تركة أخرى من إرث سلفه باراك أوباما، ما يجعله أول رئيس منذ نحو 40 عاما لا يعيد تعيين رئيس الاحتياطي الفيدرالي المنتهية ولايته.

ويتفق باول الجمهوري البالغ من العمر 64 عاما مع آراء الإدارة الأميركية بخصوص تخفيف القيود، لكن لا يعتقد أنه سيرفع معدلات الفائدة بسرعة كبيرة، وهو ما يعارضه ترمب.

وباول خبير مصرفي في الاستثمار، وكشف عن ثروة خاصة تتراوح بين 20 و55 مليون دولار بعد نحو عشر سنوات من العمل في كارلايل غروب للاستثمارات المالية.