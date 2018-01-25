شاهد..الروبوت السعودية تنتفض وتواجه "فيسبوك"!

الذكاء الصناعي يجادل! رفضت #الروبوت_السعودية "صوفيا" التقليل من شأن مهاراتها، وردت على خبير للذكاء الصناعي في شركة #فيسبوك وصفها بأنها مجرد دمية متطورة.

عبرت #صوفيا عن تأثرها بما سمعته عن ذكائها، مؤكدة أنها ما زالت تتعلم وتطور قدراتها، داعية إلى عالم أفضل وتقاسم للتجارب.

يذكر أن الروبوت السعودية التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة كان لها السبق في الحديث في مؤتمرات دولية والظهور في العديد من المؤتمرات الصحافية علاوة على لقاءات وبرامج تلفزيونية أشهرها في برنامج الليلة مع جيمي فالون الذي استضافها في أبريل الماضي.

وعلى غرار الكثير من برامج الذكاء الإلكتروني التي تتواصل مع البشر والتي يطلق عليهاCHATBOTS ، تجيب صوفيا عن الأسئلة باستخدام كلمات مفتاحية وصيغ معدة سلفا غالبا.

وهذا ما حدث تحديداً خلال برنامج على قناة سي أن بي سي الأميركية، حين سألها ديفيد هانسون مؤسس شركة هانسون روبوتيكس "هل ترغبين في تدمير البشر؟ فردت على الفور بـ "حاضر سأقوم بتدمير البشر".