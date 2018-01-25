العبادي: إعادة إعمار العراق قد تتجاوز 100 مليار دولار

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الخميس، إن إعادة إعمار العراق قد تتكلف أكثر من 100 مليار دولار، وإنها ستتطلب استمرار دعم بغداد لتخفيضات إنتاج نفط أوبك وجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار من الخارج.

وأضاف العبادي أن الطريق الوحيد للمضي في إعادة إعمار العراق هو جذب الاستثمارات الأجنبية.

وفيما يتعلق بأسعار النفط قال العبادي "لا نستطيع إعادة بناء الاقتصاد إذا كان سعر النفط متقلبا، والعراق سيلتزم باتفاق أوبك لإبقاء الأسعار تحت السيطرة".

وفي سياق آخر قال العبادي إن حكومة إقليم كردستان وافقت على تسليم كل النفط للحكومة الاتحادية، مضيفا أن هناك فرصة للجلوس وحل الخلافات المتعلقة بالنفط والميزانية مع إقليم كردستان.