ما هي التوقعات للاقتصاد الكويتي في العام 2018؟

أعطى الرئيس التنفيذي لشركة سور السلام التجارية عبدالسلام العوضي في مقابلة مع "العربية" نظرة تفاؤلية للاقتصاد الكويتي في العام 2018، مستنداً بذلك إلى عدة عوامل مشجعة، أبرزها استمرار تحسن أسعار النفط الذي يرفع من توقعات نمو اقتصادات المنطقة، كما نتائج البنوك الكويتية المشجعة وفي مقدمتها النتائج الإيجابية الصادرة عن بنك الكويت الوطني، فضلاً عن توجه الكويت للتوسع في تنفيذ استثمارات كانت مؤجلة سابقا.

وأكد أن الإقدام مؤخرا على تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على مشروع الجزر الكويتية وتحويلها إلى منطقة حرة متكاملة تكون بمنزلة بوابة اقتصادية لدولة الكويت، تعتبر خطوة مهمة قادرة على تغيير المعادلة الاقتصادية في المنطقة ككل.

ونوه بأن ما تعمل عليه الكويت لإنشاء ميناء لدول "طريق الحرير" يربط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، سيكون "أيقونة الاقتصاد الكويتي" وسيخلق نحو 200 ألف فرص عمل.

وأشار إلى أن المشروع تتراوح كلفته بين 250 و270 مليار دولار، سيكون بتمويل ذاتي وهو جزء من رؤية الكويت 2035.