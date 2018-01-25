ترمب يذهب بسياسته "أميركا أولا" لدعاة العولمة في دافوس

توجه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الليلة الماضية إلى دافوس في سويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث سيدفع بسياسته "أميركا أولا" سعياً للوصول إلى تبادل تجاري أكثر عدلاً ومساواة بين الولايات المتحدة وحلفائها.

يصل ترمب، الذي غادر واشنطن مساء أمس الأربعاء، منتصف اليوم الخميس إلى زيوريخ ثم يتجه إلى دافوس للمشاركة في المنتدى، الذي يستمر يومين ويلقي خلاله كلمة غدا الجمعة.

وسيكون ترمب، الذي لم يتلق قط دعوة لحضور المنتدى كرجل أعمال، أول رئيس أميركي يشارك في المنتدى منذ أن حضره الرئيس السابق بيل كلينتون عام 2000.

يعطي هذا ترمب الفرصة للاختلاط ببعض "دعاة العولمة" البارزين الذين انتقدهم بشدة خلال حملته في انتخابات الرئاسة عام 2016.

وقال مساعدون لترمب في البيت الأبيض إن رسالته ستكون هي نفسها التي نقلها خلال جولات أخرى في الخارج طوال العام الماضي.

وتريد الولايات المتحدة علاقات قوية مع حلفائها لكنها ترغب أيضا في خفض العجز التجاري المزمن مع الكثير منهم.

وقال المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض، جاري كوين، "أميركا أولا ليست أميركا وحدها".

وأضاف كوين الذي يرافق ترمب في جولته "عندما ننمو، ينمو العالم وعندما ينمو العالم، ننمو نحن أيضا. نحن جزء من هذا ونحن جزء من اقتصاد عالمي والرئيس يؤمن بذلك".

وقبيل سفره إلى دافوس، فرض ترمب ضريبة 30 % على الألواح الشمسية المستوردة ضمن أول قيود تجارية أحادية الجانب تفرضها الإدارة الأميركية في إطار برنامج حماية تجارية أوسع نطاقا.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في دافوس أمس الأربعاء إنه يرحب بتراجع الدولار. ودفعت المخاوف من سياسات حماية تجارية أميركية الدولار لأدنى مستوياته في ثلاثة أعوام، وتسببت تصريحات منوتشين في مزيد من الانخفاض للعملة.

ويستضيف ترمب عشاء لرؤساء تنفيذيين لشركات أوروبية مساء اليوم.

وهناك تخوف واسع النطاق في العواصم الأوروبية من أن يشهد العام 2018 تحول تصريحات ترمب بشأن التجارة إلى إجراءات ملموسة حيث يدرس فرض إجراءات عقابية على الصلب، ويهدد بإنهاء اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية مع كندا والمكسيك والموقعة في التسعينيات.

وسيطلب ترمب زيادة الاستثمارات العالمية في الولايات المتحدة للاستفادة من التخفيضات الضريبية للشركات التي وافق عليها الكونغرس نهاية 2017 وسياسات ترمب لتخفيف القواعد التنظيمية.