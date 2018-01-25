قصة نجاح سوشيال ميديا بالكويت بـ300 مليون دولار

أعلنت اليوم ‏شركة ‫#بوبيان_للبتروكيماويات أنها استثمرت في مجموعة بوتيكات الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تأسست في العام 2015 على يد مجموعة من الشباب الكويتي وتركز أعمالها في بيع منتجات التجميل وتسويقها عن طريق مشاهير السوشيال ميديا أو الفاشينستاز.

وقالت شركة بوبيان ان الاستثمار الذي بلغ حجمه نحو 13.6 مليون دينار او نحو 45 مليون دولار تم ادراجه ضمن الاستثمارات المتاحة للبيع، ما يعني انه اقل من 20% في ملكية المجموعة.

وعلمت "العربية" أن التقييم الأولي للمجموعة قد تراوح بين 75 إلى 90 مليون دينار أو بين 250 إلى 300 مليون دولار.

وكانت شركة بوبيان للبتروكيماويات قد استثمرت في قطاعي التعليم والصحة في أول تحول من شركة بتروكيماوية نحو قطاعات دفاعية.

وتنشط في السوق الكويتية في الفترة الأخيرة قصص نجاح في قطاع الإنترنت والتكنولوجيا، وكانت بدأت مع شركة طلبات لتوصيل الطعام التي استحوذت عليها شركة روكيت إنترنت في عام 2015 بصفقة مقابل 170 مليون دولار، ثم لاحقا مع شركة carriage في صفقة استحواذ من شركة "ديليفيري هيرو" تقدر بنحو 200 مليون دولار.