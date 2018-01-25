كيف حصلت مشروعات ريادية على تمويل 500 مليون دولار؟

فرص تمويل كبيرة للشركات الريادية في المنطقة إذا ما لجأ أصحاب المشاريع والأفكار الجديدة إلى رأس المال المُخَاطِر، فقد تمكنت شركات ريادية عدة من النمو والتميز العام الماضي، واستقطبت تمويلا من رأس المال المُخاطر بـ500 مليون دولار.

وبالرغم من هذا التمويل الضخم إلا أن 9%، فقط من الشركات الناشئة الريادية في المنطقة لجأت إلى رأس المال المخاطر (أو رأس المال الجريء) لتمويل فكرتها أو مشروعها، ما يعني أن مئات الفرص لتمويل هذه المشاريع لا تزال موجودة، وهو ما تشجع عليه مبادرات عدة، منها صندوق الصناديق التابع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

والبعض لا يعرف معنى رأس المال المخاطر؛ فهو أحد أشكال التمويل للمشاريع الريادية في أولى مراحل إنشائها، والتي تتميز بكونها تمتلك فرصة نجاح ونمو عالية، وبنفس الوقت يتسم الاستثمار بها بمخاطرة عالية.

وشهد عام 2017 صفقات رأس المال المخاطر بلغ عددها 134 صفقة بنحو 500 مليون دولار، منها 123 شركة ريادية في 12 دولة في المنطقة.

واستحوذت الإمارات على 84%، من إجمالي هذه الصفقات بنحو 400 مليون دولار.

وتشكل صفقتا "كريم" و"ستارز بلاي" النسبة الأكبر من هذه الصفقات، ولكن حتى مع استثنائهما تبقى الإمارات تمثل 63%، من إجمالي الصفقات.

وجاءت السعودية في المركز الثاني من ناحية حجم الصفقات، وذلك يعود بشكل كبير إلى صفقة paytabs بقيمة 20 مليون دولار، التي وحدها تشكل 70%، من إجمالي حجم صفقات الشركات الريادية.

وتصدرت قطاعات التجزئة الإلكترونية، والخدمات المحلية والخدمات المالية لائحة القطاعات حيث استحوذت مجتمعة على نسبة 30 %، من إجمالي عدد الصفقات.