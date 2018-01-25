نمو الديون الدولارية خارج أميركا إلى 11 تريليون دولار

أظهرت بيانات جديدة من بنك التسويات الدولية اليوم الخميس أن ديون الدول والشركات المقومة بالدولار خارج الولايات المتحدة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 11 تريليون دولار.



وتظهر البيانات من بنك التسويات الدولية، الذي يعرف بالبنك المركزي للبنوك المركزية في العالم، أن تلك الديون وصلت إلى 11 تريليون دولار عقب زيادة بلغت 5.2 في المئة على أساس سنوي.



وأظهرت البيانات، التي تغطي حتى نهاية سبتمبر أيلول ولا تأخذ في اعتبارها الائتمان في حوزة بنوك وشركات مالية أخرى، أيضا زيادة قدرها 10.5 بالمئة في الديون المقومة باليورو إلى 2.9 تريليون يورو، وزيادة بلغت 3.3 في المئة في الديون المقومة بالين إلى 43.8 تريليون ين.



وارتفعت مستويات الديون العالمية على مدى السنوات العشر الماضية بعدما خفضت الاقتصادات الكبرى أسعار الفائدة في أعقاب الأزمة المالية.