ماذا سيحمل خطاب ترمب الاقتصادي في دافوس؟

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيقول أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الجمعة، أنه يريد تجارة حرة لكن في الوقت نفسه "عادلة".

وقال المسؤول إن الرئيس الأميركي الذي سيتحدث أمام حضور يخشى ميوله الانعزالية، سيؤكد "التزامه أسواقا حرة ومفتوحة، شرط أن تكون عادلة".

وسيقوم ترمب أيضا، بحسب المسؤول، بالترويج لسياسته المؤيدة لخفض الضرائب وإلغاء تشريعات وسيعلن أيضا أن "أميركا مفتوحة للأعمال"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وبدلا من التركيز على شعاره "أميركا أولا" يستخدم ترمب حضوره في المنتدى السنوي في جبال الألب لإبلاغ قادة الأعمال الأجانب أن الوقت لم يكن أفضل من الآن للاستثمار في الولايات المتحدة. لكنه أيضا سيستخدم الخطاب ليقول إنه يتوقع من دول أخرى أن تطبق قوانين واتفاقات تجارية، بحسب المسؤول، بعد أن استهدفت واشنطن في وقت سابق هذا الأسبوع الصين وكوريا الجنوبية بفرض رسوم تجارية جديدة، وفيما تعيد التفاوض على حول اتفاقية التبادل الحر في أميركا الشمالية (نافتا) مع كندا والمكسيك.

وقال المسؤول إن "الولايات المتحدة لن تتهاون بعد الآن على قضايا مثل سرقة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري والدعم للقطاع الصناعي"، مضيفاً أن كلمة ترمب ستشمل أيضا "إبراز قضية الرجال والنساء المنسيين" خلف العولمة.