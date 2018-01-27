بريطانيا تطمئن قطاع الأعمال لمرحلة ما بعد Brexit

اتخذ ثلاثة وزراء بريطانيين موقفا موحدا غير متوقع حول المرحلة الانتقالية بعد بريكست Brexit والتي تعتبر عادة موضوعا خلافيا في الحكومة، وذلك في رسالة مفتوحة الى قطاع الأعمال. وقع الرسالة وزراء الأعمال غريغ كلارك وبريكست ديفيد ديفيس والمالية فيليب هاموند.

وكان ديفيس حذر خلال كلمة له من وجود "رؤى مختلفة" داخل الحكومة ومن "خلافات حول الاستراتيجية"، التي يجب اعتمادها بشأن المفاوضات مع بروكسل حول بريكست.

وفي المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس، اعتبر هاموند أن بريطانيا لن تبتعد إلا "بشكل بسيط" عن الاقتصاد الأوروبي بعد خروجها من التكتل. إلا أن رئيسة الحكومة تيريزا ماي نأت بنفسها من هذه التصريحات وقال متحدث إن رغبة لندن في الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي "لا يمكن وصفها بأنها تغيير بسيط".

وأكد الوزراء في الرسالة أن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ستظل في المرحلة الانتقالية ما بعد بريكست بنفس "الشروط الحالية" حتى لا يكون هناك سوى" مجموعة واحدة من التغيرات في نهاية المرحلة الانتقالية عندما يحين وقت تحديد شراكة جديدة".

وأوضحوا أنه وخلال المرحلة الانتقالية فإن التبادلات التجارية ستكون بموجب "الأحكام والقوانين الأوروبية السارية على كل الشركات ولن يقام أي عائق جديد" بوجه المواطنين الأوروبيين "الراغبين في العيش والعمل في المملكة المتحدة".

وكان ديفيس شدد بعد ظهر الجمعة على أنه سيتم اتخاذ إجراءات محددة في حال تعارضت قوانين أوروبية جديدة يتم تبنيها خلال المرحلة الانتقالية مع "المصالح البريطانية".