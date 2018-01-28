ارتفاع أرباح "المشرق" السنوية 6.5% لـ 2.1 مليار درهم

أعلن مصرف المشرق الإماراتي أن صافي الأرباح ارتفع خلال العام 2017 إلى 2.1 مليار درهم، مسجلاً نمواً نسبته 6.5% بالمقارنة مع العام 2016.

وتراجعت مخصصات القروض المتعثرة، بحسب بيان صحافي للبنك، بنسبة 14.2% عن العام السابق، وكذلك تراجعت النفقات التشغيلية بنسبة تقارب 2% بفضل الإدارة الفعالة للتكاليف.

وشهد العام الماضي، استقرار نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد، إلى الدخل التشغيلي (وهي الأفضل في فئتها) فوق 40%. كما ارتفع دخل الاستثمارات بنسبة 84.9% بالمقارنة مع العام السابق.

وعلى مستوى الميزانية العمومية للبنك، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.9% ليصل إلى 125.2 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 2.9% خلال العام لتصل إلى 62.7 مليار درهم.

وانخفضت ودائع العملاء قليلاً إلى 76.1 مليار درهم، كما استقرت نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى قوي بلغ 82.5% في نهاية ديسمبر 2017.

وقال عبدالعزيز الغرير، الرئيس التنفيذي للمشرق، إن النتائج المالية تعكس مواصلة النمو بوتيرة ثابتة في جميع مجموعات البنك، مشيرا إلى أن العام 2017 شهد الإطلاق الرسمي لـ "المشرق نيو"، وهو مصرف رقمي متكامل الخدمات ويُعدّ أول بنك رقمي من نوعه في المنطقة.