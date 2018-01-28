حساب المواطن: صرف الدفعة الثالثة من الدعم في 11 فبراير

كشف حساب المواطن في تغريدة له على موقع "تويتر"، أنه سيتم إيداع الدفعة الثالثة من الدعم في حسابات المستحقين بعد 14 يوماً، وتحديداً في 11 فبراير القادم.

يذكر أنه تم صرف الدفعة الثانية من حساب المواطن في 10 يناير الجاري.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، قد أوضح في مقابلة سابقة مع "العربية"، أنه يجري تلقي الطلبات باستمرار، والتسجيل مفتوح في أي لحظة أمام الأسر والأفراد، غير أن بعض المستندات تحتاج إلى النظر فيها والتأكد من صحتها وأخذ الإجراء المناسب.

وقال: "هناك من يتم دفع المستحق له بأثر رجعي، وقد وفرنا في حساب المستفيد داخل البوابة الإلكترونية، وحدة تتعلق بتقديم الاعتراض في شروط الأهلية وأخرى تتعلق بتقديم الشكاوى على قيمة الاستحقاق".

وأكد أن الدفعة الثانية لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بقيمة الدفعة الأولى، غير أن التغيير يترجم على صعيد زيادة عدد المسجلين أو التغيير في حالات المؤهلين، لافتاً إلى أن عدد المستحقين وصل إلى 11 مليونا، منهم نحو 3 ملايين أسرة، وحوالي 8 ملايين تابع.

وكان برنامج "حساب المواطن"، قد كشف عن تعامله مع 144,965 مستنداً في مرحلة إثبات الأهلية للمسجلين في البرنامج منذ انطلاقه في فبراير الماضي، مضيفاً أن التعامل مع تلك المستندات سينعكس على حالة الأهلية للمسجلين، وسيتم شمول من يثبت أهليته للاستفادة من البرنامج.