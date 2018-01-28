وزير الذكاء الاصطناعي: نضع التشريعات للتقنية بالإمارات

قال وزير دولة للذكاء الاصطناعي عمر بن سلطان العلماء، إن الإمارات تعمل على التشريعات والأطر التنظيمية الأساسية في البلاد من أجل حوكمة هذه التقنية الجديدة، كاشفا عن أحد مشاريع الوزارة بتعليم مليون مبرمج عربي.

وأوضح العلماء في مقابلة خاصة مع العربية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الجهود تنصب على بناء خبرات على صعيد دولي، مشيرا إلى التعاون الحالي مع شركات عالمية لاستقطاب المهارات.

وفيما كشف عن مشروع جديد للوزارة يقوم على تعليم مليون مبرمج عربي، لفت إلى أن المرحلة الثانية ستستتبع بمشروع لتعليم 10 ألف شخص برمجة الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستوظف في كافة القطاعات الاقتصادية، ومنها القطاع التعليمي، وقطاع الصحة (الطب الوقائي)، وقطاع المواصلات والطرق وغيرها.