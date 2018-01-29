السعودية.. إصدار تراخيص استثمار الأجانب إلكترونياً

أصبح بإمكان الأجنبي أن يقرر الاستثمار في السعودية والبدء بالاستثمار فعلا في اليوم ذاته، حيث قلصت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية إجراءات إصدار التراخيص الاستثمارية للأجانب من يومين وخمس ساعات إلى أربع ساعات فقط.

ونجحت الهيئة في هذا التقليص من خلال التركيز على ثلاثة محاور، وهي إعادة هيكلة الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة من ثمانية إلى القوائم المالية فقط، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية.

وبات تجديد التراخيص الاستثمارية يتم من دون أوراق، بل ينجزها المستثمر ذاتيا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

من جهته، أوضح وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم السويل، أن تقليص مدة الإجراءات للتراخيص الاستثمارية تمثل في إصدار التراخيص الاستثمارية الجديدة وتعديلها وتجديدها.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لجذب الاستثمارات من خلال تسهيل وتحسين الإجراءات، إذ منحت خلال الأسبوعين الماضيين سبعة عشر ترخيصا لمنشآت أجنبية.