الكويت تعلن عن ميزانية العام المقبل عصر اليوم

تعقد عصر اليوم وزارة المالية مؤتمراً صحافيا للإعلان عن مشروع ميزانية العام المالي 2018-2019 الذي يبدأ في إبريل المقبل.

وعلمت "العربية" أن الميزانية تقدر عجزا أقل من تقديرات العام الماضي، بفضل تعديلات في بعض بنود الميزانية أدت إلى رفع الإيرادات العامة المقدرة، وأيضاً بفضل ارتفاع أسعار النفط، حيث يُرجح أن يُحتسب متوسط سعر برميل النفط عند 50 دولاراً، مقارنة مع تقديرات 45 دولارا لميزانية العام الحالي التي تنتهي في مارس المقبل.

ويتوقع أن يبلغ العجز المقدر للسنة المقبلة عند 5 مليارات دينار أو نحو 16.5 مليار دولار، مقارنة مع عجز مقدر في ميزانية العام الماضي عند 6.6 مليار دينار أو نحو 22 مليار دولار.

وسيعقد المؤتمر الصحافي اليوم بعد اعتماد مشروع الميزانية من مجلس الوزراء، على أن يحال إلى البرلمان لاعتماده كقانون.