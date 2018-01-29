ترمب يشن هجوما على"الأوروبي"..فهل يتحول إلى حرب تجارية؟

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتصدي للاتحاد الأوروبي بشأن ما يصفه بسياسته التجارية "غير العادلة تماما" تجاه الولايات المتحدة.



ويطالب ترمب بفرض تطبيق القواعد التجارية بشكل أكثر صرامة. ووقع في الأسبوع الماضي قانونا يفرض تعريفات جمركية بنسبة 30 % على الألواح الشمسية التي يتم استيرادها ضمن أول قيود تجارية تفرضها الإدارة الأميركية من جانب واحد في إطار برنامج أوسع للحماية التجارية.



وقال ترمب في مقابلة مع محطة بريطانية "لدي مشكلات كثيرة مع الاتحاد الأوروبي قد تتحول إلى شيء ضخم جدا انطلاقا من وجهة نظر تجارية".



وأضاف "لا نستطيع إدخال منتجاتنا. هذا أمر صعب جدا. ومع ذلك يرسلون منتجاتهم إلينا بلا ضرائب أو ضرائب ضعيفة جدا .إنه أمر غير عادل تماما".

وكان الرئيس الأميركي قد حمل رسالته "أميركا أولا" إلى المنتدى الاقتصادي العالمي، مبلغاً نخبة عالمية من قادة الشركات والزعماء السياسيين أن الولايات المتحدة لن "تغض الطرف بعد الآن" عن ما وصفه ممارسات تجارية غير عادلة.

وأصبح ترمب أول رئيس أميركي في المنصب يخاطب التجمع السنوي للأثرياء وذوي النفوذ في منتجع دافوس السويسري منذ 18 عاما، لينهي القمة بكلمة أعلن فيها أن الولايات المتحدة "مفتوحة لقطاع الأعمال".

وقال "الآن هو أفضل وقت لأن تجلب أموالك ووظائفك وأعمالك إلى أميركا"، مشيرا إلى تخفيضات ضريبية وقيود على القواعد التنظيمية كمحفزين لمناخ الاستثمار.