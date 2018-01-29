تعرف على المهن والأنشطة التي تقرر توطينها في السعودية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عن 12 نشاطاً ومهنة، سيتم قصر العمل بها على السعوديين اعتبارا من العام الهجري القادم.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أنه سيتم تنفيذ التوطين في محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجالية)، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية بداية من العام الهجري الجديد.

وأضاف أبا الخيل، أن تاريخ التوطين في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والساعات، والنظارات سيكون بحلول الأول من ربيع الأول 1440هـ، فيما سيتم في شهر جمادى الأولى توطين محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد البناء والإعمار، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكافة أنواعه، والحلويات، لتكون جميعها مقصورة على السعوديين والسعوديات.