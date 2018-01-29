مسؤول فرنسي: عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي "انتهت"

المصدر: طوكيو – أ ف ب

اعتبر وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان أمام الشركات اليابانية في طوكيو أن عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي "انتهت" مقدما فرنسا بديلا جذابا بعد بريكست.

وصرّح لودريان، في مؤتمر صحافي عقده في اليوم الأخير من زيارته إلى اليابان التي استمرت أربعة أيام، "في ما يخصّ جاذبية فرنسا بعد بريكست، التقيت أرباب شركات يابانية مساء أمس وسألتقي آخرين اليوم. رسالتنا واضحة: عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي انتهت".

وقال "ربما على الشركات اليابانية استخلاص النتائج"، مضيفا "في آذار/مارس 2019، ستكون النهاية".

وكانت المصارف اليابانية أوّل من ردّ على الاستفتاء الذي أجري في حزيران/يونيو 2016 حول عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي.

وفي تموز/يوليو 2017، أعلنت مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية أنها أنشأت فرعا مصرفيا في فرانكفورت تحضيرا لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وتكثف باريس ودبلن وامستردام الجهود لاستقطاب المؤسسات التي تتخذ لندن مقرا لها.

وشدد لودريان على "أنني بطبيعة الحال، أتمنى أن تستقبل فرنسا العدد الأكبر من الشركات اليابانية لكن هذا الخيار يعود إليها لتقدير مصالحها وشأننا نحن أن نقول 'نعم انتهى الأمر مع بريطانيا وهذا ما نقدمه نحن لاستقبالكم: التاريخ، التدريب، التعليم، استعادة قدرتنا التنافسية، جاذبيتنا".