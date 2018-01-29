موقف أوروبي موحد للتفاوض مع لندن بعد الـ Brexit

تبنى وزراء دول الاتحاد الاوروبي الاثنين في بروكسل موقفا موحدا للتفاوض مع لندن على فترة انتقالية بعد انفصالها عن الكتلة الاوروبية تنتهي في اخر كانون الاول/ديسمبر 2020، على ما اعلن أكثر من مصدر رسمي اوروبي.

وأعلنت الرئاسة البلغارية لمجلس الاتحاد على حسابها في تويتر ان الأعضاء الـ27 "منحوا المفوضية الاوروبية تفويضا جديدا بالتفاوض على مرحلة انتقالية مع المملكة المتحدة".

ونصت التوجيهات الصادرة عن الدول الأعضاء التي نشرت في أعقاب الاعلان على فترة انتقالية تبدأ في موعد الانفصال الرسمي لبريطانيا المقرر في آخر آذار/مارس 2019 وتنتهي في 31 كانون الاول/ديسمبر 2020.

وذكر المجلس في بيان بقمة القادة الاوروبيين في منتصف كانون الاول/ديسمبر حيث طالبوا بأن تكون أحكام الفترة الانتقالية "معرفة بوضوح ومحددة زمنيا بدقة".

ويتضمن التفويض المبدأ الأساسي الذي يطالب به الاوروبيون وهو سريان جميع انظمة التكتل على المملكة المتحدة اثناء الفترة الانتقالية "كما لو كانت عضوا".

في المقابل يترتب عليها "الامتناع عن اي مشاركة في المؤسسات الاوروبية واتخاذ القرارات" على ما اوضحت الرئاسة البلغارية.

كذلك تلزم المملكة المتحدة بالخضوع لمؤسسات الرقابة الاوروبية بما فيها صلاحية محكمة العدل الاوروبية، بحسب التفويض.

وتبنى الوزراء تفويض التفاوض "في دقيقتين"، على ما نقلت العضو في فريق المفاوضات الاوروبي سابين ويان عبر تويتر.

وتهدف هذه الفترة الوسيطة الى تفادي اي تغيير حاد في الانظمة بالنسبة الى المواطنين والمؤسسات بعيد 30 اذار/مارس 2019، أول يوم لبريكست. كما يفترض ان تجيز إعداد اتفاق التبادل الحر الذي سينظم العلاقات في المستقبل بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة.

وتنطلق المفاوضات حول هذه العلاقة في نيسان/ابريل مبدئيا لكن الاوروبيين ينتقدون رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالتأخر في عرض ما تريده بدقة.