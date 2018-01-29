هنا..استعلم عن فاتورة الكهرباء بالسعودية وطريقة حسابها

بدأت الشركة السعودية للكهرباء إصدار فواتير استهلاك الكهرباء الجديدة إلكترونيا، أمس الأحد، لجميع المستفيدين وذلك للمرة الأولى.

وكانت تكلف طباعة الفاتورة الورقية الشركة السعودية للكهرباء نحو 10 ملايين ريال شهريا.

وذكرت صحف ومواقع سعودية على شبكة الإنترنت، أنه سيتم احتساب الفاتورة الجديدة على مرحلتين، الأولى ستشمل قراءة استهلاك الفترة التي سبقت تاريخ 1 يناير الجاري، وذلك بالتعريفة القديمة، كما تتضمن قراءة الاستهلاك بعد تاريخ 1 يناير بالتعريفة الجديدة، ومن ثمَّ يتم جمع المبلغ الإجمالي.

وكشفت أن تواريخ القراءات ستختلف من منطقة لأخرى، وأن الفواتير ستخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة المقدرة بنحو 5%.

وحددت شركة الكهرباء السعودية يوم 28 من كل شهر ميلادي موعدًا لإصدار الفاتورة الإلكترونية لجميع المشتركين.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من هنا

واستناداً إلى التسعير الجديد الذي أعلنته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، وفقاً لشرائح الاستهلاك، ستصل فاتورة شريحة الاستهلاك الحالية التي تقدر بـ100 ريال شهرياً (1-2000 كيلووات/س) إلى نحو 360 ريالاً، فيما سترتفع فاتورة الشريحة الثانية البالغة 300 ريال (2001-4000 ك.و.س) إلى 720 ريالاً، وستصل الشريحة الثالثة التي تقدر بـ 700 ريال (4001-6000 ك.و.س) إلى 1080 ريالا، أما شريحة 1300 ريال (6001-8000 ك.و.س) فتصبح 1680 ريالاً.

وبلغ عدد المشتركين الذين سجلوا على موقع شركة الكهرباء الإلكتروني للاستفادة من الفاتورة الإلكترونية بلغ 1.2 مليون مشترك بنهاية عام 2017م، فيما بلغ عدد مرات تحميل تطبيق الكهرباء على الهواتف الذكية 3 ملايين مرة، وأن عدد المشتركين في الرسائل النصية القصيرة بالهاتف الجوال بلغ 5.5 مليون مشترك بنهاية العام، بينما وصل عدد حسابات المشتركين بالموقع 1.7 مليون حساب.

وبشأن الاستفادة من خطط التحول الرقمي في تعزيز السلامة الكهربائية، أثبتت "السعودية للكهرباء"، أن خدمة "صديق الكهرباء" على تطبيق واتساب من خلال الرقم "0533991100"، وحساب صحيفة تويتر alkahrabafriend، نجح في التفاعل مع المواطنين والمقيمين الذين تواصلوا مع الشركة عبر تلك الوسائل حول أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية، مشيرة إلى أن معدل معالجة أي ملاحظة يتم إرسالها عبر خدمة "صديق الكهرباء" بلغ يوم واحد فقط، بالإضافة إلى سرعة التعامل مع أي شكاوى من خلال القنوات الأخرى مثل حساب "العناية بالمشتركين" على صحيفة تويتر alkahrabacare، ومركز خدمة المشترك عبر رقم الاتصال الموحد "920001100".