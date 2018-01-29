هيئة الاستثمار السعودية: تقليص مدة منح التراخيص للأجانب

أكد إبراهيم السويل، وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار السعودية، أن قرار تقليص مدة إصدار التراخيص للاستثمارات الأجنبية، يأتي في سياق تنفيذ رؤية المملكة 2030.

وقال السويل في مقابلة مع "العربية"، إن الهيئة العامة للاستثمار قلصت إجراءات إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين وخمس ساعات (53 ساعة) إلى 3 ساعات و59 دقيقة، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية، تمثلت في إعادة هيكلة في الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية.

وأوضح أن تقليص مدة الإجراءات للتراخيص الاستثمارية شمل ثلاثة أمور، تمثلت في إصدار التراخيص الاستثمارية الجديدة، وتعديلها، وتجديدها، مبينا أن المطالب تقلصت من 8 مطالبت إلى مطلبين هما القوائم المالية والسجل التجاري مصدقتين من السفارة السعودية في الدولة المتواجدة بها الشركة طالبة الترخيص.

وبين السويل أن مدة إصدار التراخيص الاستثمارية الجديدة الآن أصبحت تصدر في أقل من يوم، بعد أن كانت تحتاج إلى 3 أيام، في حين يستغرق طلب تعديل الترخيص الاستثماري أقل من 4 ساعات، وأفاد أن تجديد التراخيص الاستثمارية يتم ذاتياً من قبل المستثمر عن طريق الخدمات الذاتية في موقع الهيئة.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لجذب الاستثمارات من خلال تسهيل وتحسين الإجراءات، إذ منحت خلال الأسبوعين 17 ترخيصا لمنشآت أجنبية.