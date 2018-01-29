10 مليارات جنيه لأول منطقة استثمارية بالضبعة المصرية

وقعت محفظة مطروح وشركة "مدار القرى السياحية والاستثمار السياحي" اتفاقا لإقامة أول منطقة استثمارية بمنطقة الضبعة المصرية بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.

ونص الاتفاق على تخصيص المحافظة قطعة أرض على مساحة 2.14 مليون متر مربع بقرية غزالة بمركز الضبعة، للشركة بغرض إقامة مشروع استثماري متكامل بقيمة 10 مليارات جنيه على أن يتم البدء في تنفيذه خلال 6 أشهر على 3 مراحل.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع استثماري مصري بعد إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وأشارت وفقاً لبيان صدر اليوم، إلى حرص وزارة الاستثمار على زيادة جذب الاستثمارات الجديدة في محافظة مطروح وتتحرك في ذلك وفقاً لقانون الاستثمار الجديد، لإنهاء العقود الاستثمارية بالمحافظة، مؤكدة أن هذا الاتفاق نتيجة فريق عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح، موضحة أن الوزارة حريصة أيضا على ضخ منح في مختلف المحافظات للمساهمة في البنية الأساسية بها.

وذكرت "نصر" أن الوزارة تتحرك سريعا مع محافظة مطروح لوضع مشروع غرب مصر موضع التنفيذ، مشيرة إلى أن المشروع سيكون مركزا اقتصاديا واستثماريا يعتمد على تحسين المناخ الاستثماري، ويساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي والقومي ويحقق التنمية كافة القطاعات الأخرى كالسياحة والزراعة وتنمية عمرانية متكاملة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وأكد وزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندي، أن محافظة مطروح علي رأس المحافظات التي يوجد بها فرصاً استثمارية كبيرة، ومن خلال التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظة مطروح ستشهد الفترة المقبلة إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية التي توفر فرص عمل لأبناء المحافظة، داعياً المستثمرين المصريين والأجانب إلى الاستثمار في كل محافظات مصر.

وأشار محافظ مطروح، اللواء علاء أبو زيد، إلى أن المحافظة بها فرص استثمار سياحية وعقارية يمكن اقامة مشروعات كبرى بها تساهم بشكل مباشر في التنمية السياحية وتوفر ألاف من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وذكر أن المحافظة وبالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على إنشاء منطقة استثمارية بمنطقة مرسى جرجوب - مركز النجيلة - غرب مدينة مرسى مطروح ضمن مشروع تطوير غرب مصر، والذي يتضمن إنشاء مركز اقتصادي وسياحي عالمي، وتجمعات عمرانية، ومركز استشفاء، ومنطقة لوجستية، وإقامة ميناء تجاري بمنطقة جرجوب بمركز النجيلة غرب مدينة مرسى مطروح، ويهدف المشروع إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشاد رئيس مجموعة "لطيف غروب"، ناصر عبد اللطيف، بقانون الاستثمار الجديد، موضحا أن هذا المشروع يستهدف إقامة مشروع استثماري سياحي متكامل في منطقة الساحل الشمالي والذي من المتوقع أن يكون منطقة سياحية كبيرة مثل شرم الشيخ، مؤكدا أن هذا المشروع سيوفر نحو 20 ألف فرصة عمل.