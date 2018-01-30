تعرف على محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أصدر وزير التجارة والاستثمار في السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ماجد القصبي قراراً بتعيين المهندس صالح الرشيد محافظاً للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وشغل الرشيد مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض حيث قاد عملية تحوّل الشركة في برنامج خصخصة قطاع النقل الجوي، والتحول الرقمي في مطار الملك خالد، بهدف رفع كفاءة الخدمات وزيادة العوائد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

كما كان قد تولى الرشيد إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" حيث أشرف على إدارة وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة في قطاع الصناعة.

كما أشرف على مشاريع تطوير وتشغيل المدن الصناعية التي تجاوزت قيمتها أكثر من 15 مليار ريال، نتج عنها إنشاء وتطوير أكثر من 35 مدينة صناعية.

يذكر أن الرشيد حاصل على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال وبكالوريوس في علوم الحاسب وتقنية المعلومات وشهادات في القيادة المتقدمة من MIT و HARVARD و IMD .

يشار إلى أن الرشيد لديه مشاركات حالية وسابقة في عضوية مجالس إدارات منها مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، ومجلس إدارة شركة المقر لتطوير المدينة المنورة، ومجلس إدارة الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران SAVIT، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وهيئة توليد الوظائف، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.