مسؤول: مصر رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4%

قال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة محمد معيط لرويترز الثلاثاء إن بلاده رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4 %، في السنة المالية 2017-2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية.

جاءت تصريحات معيط لرويترز على هامش مؤتمر سنوي للاستثمار تعقده سي.آي كابيتال في القاهرة.

وكانت مصر تستهدف في السابق عجزا نسبته نحو 9%، في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو.

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس إجمالا منذ أن حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف لدعم الاقتصاد.

وارتفعت أسعار النفط نحو 60 %، منذ منتصف 2017 بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تعكف عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا منذ يناير 2017. ومن المقرر أن يستمر سريان اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018.