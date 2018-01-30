مصر تحصل على تمويل بـ3 مليارات دولار لدعم سلع أساسية

قالت وزارة الاستثمار المصرية إن مصر وقعت اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم توفير سلع أساسية.



وأوضحت وزيرة الاستثمار سحر نصر في بيان "الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية وتنفيذا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث تتضمن الاتفاقية دعم سلع أساسية كالبترول ومنتجاته والقمح والمواد التموينية والغذائية وسلع أخرى وذلك لصالح مصر".



وأضافت نصر أن إجمالي ما قدمته المؤسسة، وهي جزء من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى مصر حتى عام 2017 بلغ نحو 6.974 مليار دولار وإن معظم التمويل كان للنفط الخام والمشتقات النفطية حيث تم التركيز على متطلبات الهيئة المصرية العامة للبترول.



كان تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري الصادر في سبتمبر أيلول الماضي كشف أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6 بالمئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.