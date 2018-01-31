خبر سار للمواطن الأميركي..خطوة لخفض كلفة الرعاية الصحية

اجتمع عمالقة الأعمال في الولايات المتحدة Amazon و Berkshire Hathaway و JPMorgan Chase، معلنين عن تأسيس شراكة للعمل في مجال الرعاية الصحية .

ستكون الشركة الجديدة مستقلة وغير هادفة للربح، وتهدف أولا إلى إيجاد وتطبيق حلول تكنولوجية لتبسيط وتسهيل مجال الرعاية الصحية، بحسب بيان قادة الشركات الثلاث والتي توظف معا أكثر من 1.1 مليون موظف.

وسيكون الهدف الأساسي للشركة الجديدة هو تخفيض تكاليف الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الصحية للموظفين الأميركيين.

لم تتبلور بعد تفاصيل آلية عمل الشركة الجديدة ، هذا ما أكده بيان رؤساء الشركات الثلاث.

إذ قال الرئيس التنفيذي لـBerkshire Hathaway وارن بافت إن المجموعة ليست لديها حلول واضحة وحاسمة لمشكلة تكاليف الرعاية الصحية ولكنها ترفض تقبل هذه المشكلة على أنها محتمة .

لاسيما وأن المواطن الأميركي يدفع نحو 4 آلاف دولار سنويا مقابل خدمات الرعاية الصحية ، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 5 آلاف دولار في غضون خمس سنوات.

وتتوقع الحكومة الأميركية ارتفاع حصة القطاع الصحي من الناتج المحلي من نحو 18 في المئة عام 2015 إلى نحو 20 في المئة في عام 2025، وأن يزداد الإنفاق على الأدوية والوصفات الطبية بنحو 6.5% سنويا خلال الفترة نفسها.

ولكن بالرغم من تفاؤل الشركاء الثلاثة، يرى مستشارون وخبراء في القطاع الصحي أن هذه الشراكة، بالرغم من حجمها الكبير ليست كافية لإعادة هيكلة القطاع الصحي وتخفيض الكلفة الأكبر فيه والتي تتمثل بأجور الأطباء والمستشفيات.

ولكن يجب أن لا نتجاهل أن هذه الخطوة لو اكتملت قد تمحو أكثر من 5 مليارات سنويا من إيرادات شركات الرعاية الصحية الحالية، وهو ما يفسر رعب المستثمرين وتراجع أسهم القطاع الحاد فور إعلان الخبر.