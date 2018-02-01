"الإسلامية للتمويل" تفتح 400 مليون دولار اعتمادات لمصر

قال هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إن مؤسسته فتحت هذا الأسبوع اعتمادات بقيمة 400 مليون دولار لمصر لشراء مواد بترولية، وهو ما يمثل الشريحة الأخيرة من اتفاقية تمويل بنحو ثلاثة مليارات دولار جرى توقيعها عام 2015.



وأضاف سنبل في مقابلة مع رويترز "وقعنا اتفاقية إطارية هذا الأسبوع بقيمة 400 مليون دولار مع مصر لتمويل شراء مواد بترولية. كانت هذه هي الشريحة الأخيرة من اتفاقية تمويل عام 2015 بقيمة ثلاثة مليارات دولار".



وتأتي مقابلة رويترز مع سنبل عقب توقيع المؤسسة اتفاقية جديدة مع مصر يوم الثلاثاء بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث سنوات لدعم توفير سلع أساسية.



وتوقع سنبل "بدء تنفيذ الاتفاقية الجديدة مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار ما بين الربع الأول والثاني من هذا العام. سنتيح الاعتمادات المالية الجديدة لمصر وفقا لاحتياجاتها من السلع".



وتأسست المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عام 2008 وهي جزء من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويبلغ رأس المال المصرح به للمؤسسة 3 مليارات دولار والمدفوع نحو مليار دولار وفقا لسنبل.



وقال سنبل الذي بدأ حياته المهنية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عام 1987 إن مؤسسته قامت بتمويل مصر بنحو 8.5 مليار دولار منذ تأسيسها، على أن يصل إجمالي التمويلات إلى 11.5 مليار دولار بعد توقيع الاتفاقية الجديدة في وقت سابق من هذا الاسبوع.



وتوقع رئيس المؤسسة الإسلامية ارتفاع محفظة المؤسسة لتمويل التجارة إلى ما بين 5 مليارات و5.5 مليار دولار في 2018 من 4.9 مليار في 2017.



وكان تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري الصادر في سبتمبر الماضي كشف أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.