مصر توقع عقود مدينة ترفيهية ضخمة بـ3.3 مليار دولار

وقعت مصر 3 عقود استثمارية بين اتفاقية لإقامة مدينة ترفيهية متكاملة بالعلمين باستثمار أميركي سعودي مشترك على غرار "ديزنى لاند" بتكلفة استثمارية 3.3 مليار دولار على مساحة 5080 فدانا.

كما وقع محافظ مدينة مطروح، شمال غربي القاهرة اللواء علاء أبو زيد اتفاقية مع رئيس مجلس إدارة شركة العروبة الإماراتية للاستثمار العقاري والسياحي، على بن حيدر، كل من عقد لإقامة مشروع استثمار سياحي فندقي بمنطقة أبو مرقيق بمركز مرسى مطروح على مساحة 172 فدانا، وبتكلفة استثمارية بقيمة 1.2 مليار جنيه، وعقد ثان لتشغيل مصنع التمور بواحة سيوه كحق انتفاع لمدة 15 عاما بقيمة مالية سنوية 3.2 مليون جنيه.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، أن مشروع إقامة مدينة ترفيهية متكاملة يعد أكبر مشروع استثماري أجنبي بعد إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على زيادة جذب الاستثمارات الجديدة في محافظة مطروح وتتحرك في ضوء قانون الاستثمار الجديد، لإنهاء العقود الاستثمارية بالمحافظة، موضحة أن الوزارة حريصة أيضا على ضخ منح في مختلف المحافظات للمساهمة في البنية الأساسية بها.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تدعم المستثمر المصري وتحتفل بوجود استثمارات أميركية - سعودية وإماراتية جديدة في مصر، والتي تساهم في توفير فرص عمل للشباب ودعم المواطنين.

ومن المنتظر أن توفر هذه الاستثمارات نحو 40 ألف فرصة عمل.

وقال محافظ مطروح إن توقيع العقود الاستثمارية، لإقامة مدينة ترفيهية متكاملة لشركة "انترتنمنت وورد للمدن الترفيهية" يعتبر أكبر مشروع استثماري تشهده مطروح بإقامة أول مدينة ترفيهية بمصر على غرار "ديزني لاند" العالمية، والتي تشمل إقامة حديقة حيوان مفتوحة ومدينة ألعاب مائية ومدينة طبية ورياضية وفنادق، مشيرا إلى أن هذا كافة إجراءات المشروع وفق توجيهات السيد الرئيس، مقدما شكره للوزيرة لأنها ساهمت في إعطاء منحة بـ60 مليون يورو لدعم المحافظة في مواجهة السيول.

وذكر أن المشروع الثاني لإقامة استثمار سياحي فندقي لشركة العروبة للاستثمار العقاري والسياحي بمنطقة أبو مرقيق بمركز مرسى مطروح على مساحة 172 فدانا وبتكلفة 1.2 مليار جنيه والتي تشمل إقامة مجموعة من الفنادق السياحية والمولات التجارية والشقق والفيلات السياحية، والمشروع الثالث مع نفس الشركة لتشغيل مصنع التمور بواحة سيوه كحق انتفاع لمدة 15 عاما بقيمة مالية سنوية 3.2 مليون جنيه، ويعد هذا المصنع أحد الأصول الثابتة غير المستغلة منذ 14 عاما.