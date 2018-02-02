بريطانيا توقع اتفاقيات مع الصين بـ 9 مليارات إسترليني

قالت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة إنها وقعت اتفاقيات تتجاوز قيمتها تسعة مليارات جنيه إسترليني، أي ما يعادل 12.83 مليار دولار ومن شأنها أن توفر أكثر من 2500 وظيفة في أنحاء المملكة المتحدة، وذلك خلال زيارة تقوم بها رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى الصين هذا الأسبوع.



وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس في بيان "الاتفاقات التي وقعت هذا الأسبوع وتتجاوز قيمتها 9 مليارات جنيه إسترليني تظهر طلبا واضحا على السلع والخدمات البريطانية".

وتسعى رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، التي بدأت الأربعاء زيارة رسمية إلى الصين إلى تعزيز علاقات بلادها التجارية استعدادا لمرحلة ما بعد بريكست في حين تواجه مشكلات في بلادها، لاسيما داخل حزب المحافظين.

وقالت ماي خلال لقائها نظيرها الصين لي كه تشيانغ "إنه الوقت المناسب للتفكير بسبل تعزيز العصر الذهبي والشراكة الاستراتيجية" بين بكين ولندن. وأضافت ماي خلال حفل استقبال أقيم على شرفها في قصر الشعب "نحن عاقدو العزم على تعميق علاقاتنا التجارية".

ولكن الرهان كبير بالنسبة لها أن تسلط الأنظار على مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في بريطانية، حيث ذكرت وسائل الإعلام أن نحو أربعين نائبا محافظا دعوا إلى إقالتها من رئاسة الحزب، نظرا لاستيائهم من الاستراتيجية التي تعتمدها في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي ومن سياستها الداخلية.