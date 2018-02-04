جدة: مشاريع للصرف الصحي بـ 1.1 مليار ريال

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن الفضلي، اليوم عقود عدد من المشاريع الخدمية التي ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للقطاع البيئي لمدينة جدة، حيث بلغت كلفة المشاريع الموقعة أكثر من 1,1 مليار ريال.

وقال الفضلي بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن هذه المشاريع تأتي وفق استراتيجية الوزارة لتحقيق الاستدامة البيئية ضمن الخطط والبرامج الهادفة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بمحافظة جدة، كما أنها تُعد امتداداً للمشاريع التطويرية والتنموية وفق مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وأهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن عدد المشاريع المبرمة بلغت 20 عقداً، سيستفيد منها مليون نسمة، كما سيتم تنفيذ أكثر من 16 ألف توصيلة صرف صحي منزلية بجدة، مؤكداً أنه سيتم تسليم مواقع المشاريع فوراً للمقاولين للبدء في التنفيذ.

وجرى إعداد برنامج لمتابعة تنفيذ المشاريع حسب البرنامج الزمني الذي يتراوح بين 18 و24 شهراً، كما أن المشاريع تأتي ضمن برنامج التحول الوطني، لتخدم عدداً من الأحياء بجدة، كذلك تهدف لتطوير وتحسين الخدمات البيئية (الصرف الصحي).

وأوضح الغامدي أن جميع العقود الموقعة تختص بتنفيذ خطوط وشبكات وتوصيلات خدمات الصرف الصحي، مبيناً أنها شملت تنفيذ مشروع توصيلات وشبكات صرف صحي بالأحياء الجنوبية الوسطى، وجزء من حي المنتزهات وحي أم السلم، إضافة إلى عقد مشروع تنفيذ الخطوط الفرعية والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي لحي النسيم 3، وجزء من النسيم 2، كذلك توصيلات منزلية للصرف الصحي لحي بنى مالك (3) بجدة.

وتشمل المشاريع الجديدة تنفيذ الخطوط الفرعية والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي لأحياء بنى مالك (2،1)، وجزء من أحياء الورود (3،2،1)، وتنفيذ الخطوط الفرعية والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي لأحياء الفيحاء (4،3) والورود (3) والثغر (4) والجامعة (3)، والخطوط الفرعية غير المنفذة والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي بأجزاء من أحياء الورود (1و2) والفيحاء (1) وأجزاء من الفيحاء 2.

كما تشمل المشروعات تنفيذ الخطوط الفرعية والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي لأحياء العزيزية والأندلس والروضة وحي العزيزية (9 و11)، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي بالأحياء الجنوبية الوسطى، وتنفيذ الخطوط الفرعية والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي لحي النسيم 1، وجزء من النسيم 2، وبنى مالك 4، وأحياء الرحاب ومشرفة والحمراء والرويس (3)، وحي الخالدية (1)، وعقد مشروع تصميم وتنفيذ خطوط فرعية وتوصيلات صرف صحي منزلية لحي الصفا رقم (4).