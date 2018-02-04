صندوق النقد: لا نتوقع ضرائب جديدة في مصر هذا العام

توقع مدير صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط، جهاد أزعور، أنه لن يكون هناك أي إجراءات ضريبية في مصر هذا العام، وأن السياسة النقدية التي يتبعها المركزي المصري جيدة ومبنية على ضبط مستويات التضخم.

ولفت في مقابلة مع "العربية" إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر ساهمت في رفع الثقة بالاقتصاد، وجذبت رؤوس الأموال وبعض القطاعات تمكنت من إعادة نشاطها مثل السياحة والتصدير.

وشدد على أن التركيز اليوم هو نحو المضي قدما في الإصلاحات الهيكلية وحل مشاكل الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال: "ندعم السياسة النقدية التي يتبعها المركزي المصري لضبط مستويات التضخم والتي أدت إلى تراجع معدلات التضخم من 30% العام الماضي إلى 22%، ومن المستهدف أن تصل هذه المستويات إلى ما بين 10 و12% هذا العام.