للحصول على فيزا عمل في الإمارات.. هذا الشرط رئيسي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، أنه اعتباراً من الأحد، سيكون إدراج حسن السيرة والسلوك متطلباً رئيسياً لتقديم طلب الحصول على تصريح العمل للقادمين إلى الإمارات من الخارج، يأتي ذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 1/‏‏8 لسنة 2017".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الشهادة الواجب تقديمها في هذا الصدد ينبغي أن تكون صادرة من الدولة التي ينتمي إليها الشخص، أو الدولة التي تثبت إقامته المعتادة فيها خلال السنوات الـ5 الأخيرة.

وشدد على أن تكون هذه الشهادة تم التصديق عليها من بعثات الإمارات في الخارج، أو من مراكز التصديقات التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، منوهة بأن تطبيق القرار يقتصر على العاملين دون أفراد أسرهم ممن يعولونهم، كما أن هذه الشهادة غير مطلوبة من القادمين للزيارة أو السياحة.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي حكومة الإمارات لخلق مجتمع أكثر أماناً، وإيماناً بأهمية حماية أفراد المجتمع بما يحقق مقومات الحياة الآمنة للمجتمع.

وتابعت "هذا الشرط يأتي ضمن عملية التحديث والتطوير التي تنتهجها الحكومة، في سبيل تحقيق أعلى مستويات الأمان، لمن يقيم على أرض الدولة بمجتمع مطمئن وسعيد".

الجدير بالذكر أن الإمارات حلت في المركز الأول عربيا في قائمة الدول الجاذبة للمغتربين للعمل والإقامة، وفقا لتقرير صدر عن بنك إتش إس بي سي.