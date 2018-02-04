مصر: حل 36 نزاعاً استثمارياً سعودياً

فصلت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في مصر في 36 طلباً لحل النزاع، تقدم بها مستثمرون سعوديون منذ إقرار قانون الاستثمار، كما يجري بحث 24 منازعة أخرى في سبيلها إلى الحل.

وقال وزير الدولة عصام بن سعيد، خلال لقاء أعضاء المجلس السعودي المصري، واتحاد الغرف السعودية مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، أمس السبت، أن المملكة تحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة القادمة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال عبدالله بن محفوظ، أنه سيجمع كافة شكاوى وطلبات رجال الأعمال السعوديين في مصر، وسيقدمها لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال أسبوع.

وعرض رجال أعمال سعوديون، خلال الاجتماع، ضخ استثمارات جديدة في مصر، بمجالات التطوير العقاري، وصناعة التمور، ودباغة جلود التماسيح في بحيرة ناصر.

يذكر أن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في مصر "ملزمة".