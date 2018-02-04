مفاجأة.. الدرهم الإماراتي أقل 27.8% من قيمته الحقيقية

أظهر مؤشر "بيج ماك" نصف السنوي الصادر عن مجموعة "الإيكونوميست"، أن الدرهم مقوم أقل بحوالي 27.8% من قيمته الحقيقية مقابل الدولار الأميركي.

ويظهر المؤشر الذي يعتمد سعر شطيرة "البيج ماك" من "ماكدونالدز" معياراً لقياس السعر العادل للعملات على أساس تقييم الشطيرة نفسها مقابل الدولار، أن التسعير العادل للدرهم مقابل الدولار هو 2.65 درهم لكل دولار على أساس مكافئ القوة الشرائية، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

ويصل سعر شطيرة "البيج ماك" في الإمارات إلى 14 درهماً (3.81 دولار)، مقابل 5.3 دولار في الولايات المتحدة.

يذكر أن معدي المؤشر لم يأخذوا في الحسبان ارتفاع سعر شطيرة "البيج ماك" في الإمارات؛ بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ إذ يصل سعر الشطيرة اليوم إلى 15 درهماً (4.09 دولار) بحسب الموقع الإلكتروني لـ"ماكدونالدز"، ما يُغير معادلة التسعير، ويقلص من فرق تقويم السعر.

وتحل الإمارات في المركز الـ19 ضمن المؤشر؛ من حيث ارتفاع سعر الشطيرة وتتصدر سويسرا المؤشر بسعر 6.76 دولار للشطيرة.

ووفقاً للمؤشر يعد الفرنك السويسري مقوماً بأعلى من قيمته الحقيقية، وبفارق يصل إلى حوالي 28.1%، وجاءت النرويج في المركز الثاني، تلتها السويد، فالولايات المتحدة، وكندا ثم البرازيل والدنمارك فالأوروجواي ثم دول منطقة اليورو وأستراليا في المراكز العشرة الأولى ضمن المؤشر.

وتذيلت القائمة أوكرانيا، التي تصل قيمة الشطيرة فيها ما يعادل 1.64 دولار، وتلتها مصر، التي فيها ثاني أرخص شطيرة "بيج ماك"