أوروبا تدعو بريطانيا لتحديد نوع العلاقة بعد الـ Brexit

قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا يوم الإثنين إنه حان الوقت لأن تحدد لندن شكل العلاقة التي تريدها مع الاتحاد الأوروبي بعد انفصالها.

وقال بارنييه "الشئ الوحيد الذي أستطيع قوله..إنه بدون اتحاد جمركي وخارج السوق الموحدة، فإن الحواجز أمام التجارة والسلع والخدمات لا يمكن تفاديها. "حان الوقت لاتخاذ قرار".

وأضاف بارنييه أنه يريد من المملكة المتحدة أن توضح موقفها بشأن شكل العلاقة المستقبلية.

وقال ديفيد ديفيز الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إنه واثق بأنه يمكنه التوصل لاتفاق حول فترة انتقالية بحلول قمة الاتحاد الأوروبي في مارس.